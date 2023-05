Cambira recebe novos computadores para a Educação e Assistência Social

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Computadores foram entregues nesta quarta

O Sindicato da Indústria de Tecnologia da Informação do Paraná doou 16 computadores completos e um notebook para a Prefeitura de Cambira, no norte do Paraná. Os equipamentos serão destinados para uso da Autarquia Municipal de Educação e para a Secretaria de Assistência Social do município.

continua após publicidade .

A entrega foi realizada nesta quarta-feira (3) por meio do vice-presidente de negócios Devair Eduardo Fonseca, que esteve em Cambira no gabinete do prefeito, Emerson Toledo.

- LEIA MAIS: Cambira ganha imóvel do Governo do Estado

continua após publicidade .

Também estavam presentes o Secretario da Fazenda, Silvio Mareze, a Secretaria de Assistência Social, Vanessa Marques e a Secretaria de Educação Eliana Navarro que acompanharam a entrega dos equipamentos doados pelo sindicato.

fonte: divulgação

Siga o TNOnline no Google News