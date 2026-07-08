Cambira recebe feira de antiguidades neste sábado (10) na Venda Guarantã

Evento acontece das 9h às 18h e terá diversos itens antigos em exposição e à venda

Os aprecioadores e apreciadoras de antiquários e antiguidades de Cambira (PR) e região terão a oportunidade de ver, conhecer e adquirir produtos raros neste sábado (10) à partir das 9h na Venda Guarantã, localizada na Rua Brasília, nº 274, no centro de Cambira.

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De acordo com o empresário Reinaldo Donizete Brito, o evento visa reunir os apreciadores de antiguidades em geral.

"A ideia é que se torne um evento fixo, onde as pessoas podem conhecer diversos ítens que marcaram a nossa história", conta.

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Rádios, vItrolas, relógios de parede, latas, louças, despertadores, canecas, ferramentas e lampiões são alguns dos itens que os frequentadores da feira poderão encontrar e até mesmo levar para casa, além de desfrutar do acolhedor e nostálgico ambiente de venda antiga que é incorporado pela Venda Guarantã.

Serviço

Feira de Antiguidades