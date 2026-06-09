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FROTA

Cambira recebe cinco novos veículos para reforçar os serviços de saúde

Os automóveis serão utilizados principalmente no transporte de pacientes, atendimentos administrativos e apoio às equipes de saúde

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 20:12:53 Editado em 09.06.2026, 20:12:46
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Cambira recebe cinco novos veículos para reforçar os serviços de saúde
Autor A conquista foi viabilizada por meio da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) - Foto: Divulgação

A área da saúde de Cambira (PR) recebeu um importante reforço nesta semana com a chegada de cinco novos veículos que passam a integrar a frota da Autarquia Municipal de Saúde. Os automóveis serão utilizados no atendimento à população, ampliando a capacidade de transporte e contribuindo para mais agilidade, conforto e segurança nos serviços prestados pelo município.

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A conquista foi viabilizada por meio da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa), com o apoio dos deputados Beto Preto, Delegado Jacovós, Paulo Bazana, Alexandre Amaro e Do Carmo. Os recursos foram destinados após solicitações apresentadas por vereadores de Cambira, demonstrando a importância da união entre os poderes e das parcerias institucionais em benefício da população.

Os novos veículos serão utilizados principalmente no transporte de pacientes, atendimentos administrativos e apoio às equipes de saúde, fortalecendo a estrutura disponível para a realização dos serviços diários. A renovação da frota permite melhores condições de trabalho aos profissionais e maior eficiência no atendimento das demandas da comunidade.

A prefeita Ana Lúcia destacou a relevância do investimento para o município e agradeceu o apoio recebido. “Esses veículos representam mais qualidade no atendimento à população e melhores condições para as equipes que atuam diariamente na saúde. Agradecemos à Secretaria de Estado da Saúde, aos deputados que contribuíram com essa conquista e aos vereadores que buscaram esses recursos para Cambira. Seguimos trabalhando para fortalecer cada vez mais os serviços oferecidos à nossa população”, afirmou.

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Cambira PR frente de saúde Investimentos em Saúde Parcerias Institucionais Saúde Pública transporte de pacientes
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