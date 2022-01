Da Redação

Cambira recebe carro do deputado estadual Dr. Batista

Na tarde desta quinta-feira (27), o Prefeito em exercício de Cambira Fábio José Ferreira (Fabinho da Ambulância), acompanhado do prefeito licenciado Toledo, da Secretária de Saúde Ana Lúcia, da secretária de Assistência Social Vanessa Marques, do Presidente da Câmara Cleber Alexandre Torres, do vereador Rodrigo Rodrigues, receberam a visita do Deputado Estadual Dr. Batista.

O deputado realizou a entrega de um carro 0km para a secretaria de assistência social através dos recursos da SEJUF/FIA/CEDCA.



De acordo com a secretária Vanessa, o carro zero quilômetro irá fortalecer o serviço prestado às famílias atendidas pelo serviço de Proteção Social Especial. “O veículo auxiliará no atendimento à população que mais necessita, contribuindo na agilidade dos atendimentos domiciliares, acompanhamentos familiares e atividades administrativas voltadas a proteção social especial”, explica.