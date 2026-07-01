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Cambira recebe carreta do Senac com vagas para capacitação profissional

Curso focado na ferramenta colaborativa Canva inicia nesta semana

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.07.2026, 09:51:48 Editado em 01.07.2026, 09:51:42
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Cambira recebe carreta do Senac com vagas para capacitação profissional
Autor As aulas serão ministradas na Unidade Móvel de Educação Profissional, conhecida como Carreta Senac - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Cambira, por meio da Secretaria da Mulher e Assistência Social, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), está com inscrições abertas para o curso de Ferramenta Colaborativa Canva. As aulas serão ministradas na Unidade Móvel de Educação Profissional, conhecida como Carreta Senac, que está instalada no município para promover a qualificação profissional da população local.

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O treinamento ocorrerá no período de 1º a 7 de julho, com aulas programadas para o período da tarde, das 14h às 17h. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 16 vagas e o público-alvo são jovens e adultos com idade a partir de 14 anos. O objetivo da iniciativa é preparar os participantes para o mercado de trabalho, permitindo o desenvolvimento de novas habilidades práticas em design e comunicação visual.

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Os interessados em garantir uma vaga devem realizar a matrícula presencialmente na sede do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Cambira. Para obter mais detalhes sobre a documentação necessária e esclarecer dúvidas, a organização disponibiliza os telefones de contato (43) 3436-2457 e (43) 99923-3216.

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cambira capacitação curso de design EDUCAÇÃO mercado de trabalho senac
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