Cambira realiza Jogos do Comércio 2023; confira detalhes

Na noite da última sexta-feira (1º), foi realizada a abertura dos Jogos do Comércio de Cambira 2023 no Ginásio Eros Boscadin Torres. Um dos tradicionais eventos do calendário esportivo da cidade do Vale do Ivaí e que fica melhor a cada ano.

Serão 10 dias de muito esporte, competições e bons momentos. Mais de 20 equipes se inscreveram nas modalidades Futebol Suíço livre, master e Futsal. Os jogos acontecem na quadra do Ginásio de Esportes Eros Boscardin Torres e o futebol no campo. Além dos jogos também aconteceu o Torneio de Truco no domingo (03) e o Torneio de Sinuca será no próximo domingo (10).

“Os Jogos do Comércio é um evento especial para nossa cidade, onde reunimos famílias, empresas e apaixonados pelo esporte. Parabéns a nossa equipe pela organização e empenho em realizar mais este grande evento para nossa população”, disse o prefeito Toledo.

