Da Redação

Cambira realiza Conferência Municipal da Assistência Social

Na tarde desta quarta-feira, (11), a Secretaria de Assistência Social de Cambira realizou a XII Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema "Assistência Social: Direito do Povo e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar a desigualdade e garantir a proteção social".

continua após publicidade .

Conforme a secretaria de Assistência Social, a atividade é um espaço de mobilização para a participação social. A Lei Orgânica da Assistência Social (UDAS), e a Norma Operacional Básica de SUAS (NOB/SUAS 2012] preconizam as conferências como instância que tem como foco a avaliação da Política de Assistência Social e a construção de diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social.

Para a pasta, realizar uma conferência não é uma ação isolada dentro da Assistência Social, porém, resultado de um processo de diálogo e democracia em nível de gestão pública. Partindo desse princípio, a secretaria considera que a participação popular e o envolvimento dos usuários do "Suas" são fundamentais para que as conferências exerçam seu papel ir cumpram com seus objetivos legais, através da mobilização da população.

continua após publicidade .

Por isso, ainda conforme a pasta, compreendendo a importância do processo conferencial, principalmente neste momento de pandemia da Covid-19, o encontro é um instrumento fundamental para obter sugestões e a participação da população na construção de políticas públicas efetivas, e contribui para a reflexão sobre as políticas de Assistência Social.

Além disso, de acordo com a secretaria, a cidade tem investido continuamente na ampliação dos serviços relacionados às políticas públicas e fortalecido os conselhos municipais que integram a Assistência Social.