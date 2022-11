Cambira realiza Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Cambira realizou, nesta terça-feira, a X Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento teve como tema central “A Situação dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes em tempos de pandemia de Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade.”

continua após publicidade .

O objetivo do encontro foi implementar políticas públicas que envolvam o fortalecimento dos conselhos, assim como contribuir com o debate e o aperfeiçoamento do exercício da cidadania, sensibilizando na garantia do acesso à saúde, educação e proteção social. Além disso, colaborou com a articulação das iniciativas para efetivar os direitos das crianças e dos adolescentes.

LEIA MAIS: Mulher provoca acidente com motociclista e foge do local, em Cambira

continua após publicidade .

A Conferência iniciou com a fala da Secretária de Assistência Social, Vanessa Marques, que discorreu sobre a importância do evento, da garantia de políticas públicas efetivas e de uma gestão capaz de responder às emergências e ações de médio e longo prazo nos efeitos da crise sanitária, respeitando o seu direito de viver com dignidade.

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Francielle Ravanelli, deu as boas-vindas aos presentes e deu início à Conferência. Logo após, a Palestrante Daniela Moris, Assistente Social, conduziu a palestra magna, onde falou sobre a importância desta conferência para o município.

Estiveram presentes as crianças e adolescentes das Escolas Municipais e Estaduais, assim como os diretores, funcionários da saúde, educação, CAPS, Cras, Conselheiros Tutelares, Apmif, APAE, Secretários da Administração e a equipe da Assistência Social. Tivemos a ilustre presença da Chefe do Escritório Regional de Apucarana, Márcia Souza e da Assistente Social Juliana.

continua após publicidade .





Fonte: Prefeitura Municipal de Cambira.

Siga o TNOnline no Google News