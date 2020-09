Cambira prorroga decreto com toque de recolher após morte por Covid - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O prefeito de Cambira, Emerson Toledo Pires (MDB), decidiu com a equipe de Saúde do município, prorrogar por mais uma semana o decreto que aumentou o rigor contra aglomeração de pessoas pela pandemia. O decreto em vigência na cidade, vencia na sexta-feira (07), mas foi prorrogado depois da confirmação da primeira morte por coronavírus registrada.

"É o caso do toque de recolher, com fechamento de bares e lanchonetes às 22h, proibição de jogos coletivos, aglomeração acima de quinze pessoas em qualquer evento", explica Toledo. Ele alerta para atenção dos cidadãos para a questão principal - segundo ele - do toque de recolher após às 22h em todo município. Recentemente já foram registradas ocorrências de reuniões e festas em Cambira e isso causa preocupação nas equipes de Saúde e fiscalização da cidade.

Nesta sexta-feira (07), a prefeitura postou nas redes sociais, pesar pela morte do morador Antônio Rodrigues, de 88 anos, conhecido como Toninho Latoeiro, pela doença. Até o momento da confirmação do óbito, Cambira tinha 12 casos de coronavírus.