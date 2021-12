Da Redação

Cambira promove mutirão para castrar animais domésticos

Cento e quarenta cinco animais domésticos foram castrados nos últimos dias em Cambira em um mutirão de esterilização gratuito bancado pela prefeitura. Os procedimentos foram feitos na estrutura do 'Castramóvel' da Associação de Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi).

Foram145 cães e gatos castrados com recursos próprios do município, na ordem de R$ 15 mil. As cirurgias começaram no último dia 22 e encerraram nesta sexta-feira (2). Os agendamentos foram feitos através da Secretaria de Indústria e Comércio, diretamente com o Secretário Marcos Roberto, em trabalho conjunto com protetores e ONGs do município para seleção dos animais.

Segundo o prefeito Emerson Toledo, as castrações eram um compromisso de campanha que está sendo cumprido desde o ano passado. "A castração é apontada como a melhor solução para controlar o aumento populacional de animais, sem falar nas outras vantagens como a redução drástica do risco de doenças nas vias uterinas. Não é simplesmente castrar, mas, sim, dar um serviço de excelência e realizar um trabalho de qualidade cuidando dos nossos animais”, afirma o prefeito.

O Castramóvel conta com centro cirúrgico, sala de recuperação, sala de preparo, autoclave, aparelhos de anestesia inalatória e outros recursos que permitem a realização das cirurgias. O programa conta com 3 médicos veterinários e 2 auxiliares e segue a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária.