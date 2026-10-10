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FESTIVIDADES

Cambira promove festa em comemoração ao Dia das Crianças neste domingo

Ação voltada para a integração comunitária contará com brinquedos infláveis e distribuição de lanches das 13h30 às 16h

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Cambira promove festa em comemoração ao Dia das Crianças neste domingo
Autor O objetivo da comemoração é proporcionar momentos de lazer - Foto: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Cambira promove neste domingo, dia 11 de outubro, uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças. O evento será realizado das 13h30 às 16h, na quadra localizada ao lado do paço municipal, com acesso gratuito para toda a população.

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A iniciativa voltada às famílias do município contará com estrutura de brinquedos infláveis e distribuição de lanches para o público infantil.

Segundo a administração municipal, o objetivo da comemoração é proporcionar momentos de lazer, recreação e integração comunitária, e os pais e responsáveis de todas as regiões da cidade estão convidados a levar as crianças para participar das atividades.

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cambira Dia das crianças eventos municipais festa infantil LAZER recreação
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