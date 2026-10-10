Cambira promove festa em comemoração ao Dia das Crianças neste domingo

Ação voltada para a integração comunitária contará com brinquedos infláveis e distribuição de lanches das 13h30 às 16h

A Prefeitura Municipal de Cambira promove neste domingo, dia 11 de outubro, uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças. O evento será realizado das 13h30 às 16h, na quadra localizada ao lado do paço municipal, com acesso gratuito para toda a população.

📰 LEIA MAIS: Faxinal entrega novo playground no Lago Saracura e planeja instalação de alambrado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A iniciativa voltada às famílias do município contará com estrutura de brinquedos infláveis e distribuição de lanches para o público infantil.

Segundo a administração municipal, o objetivo da comemoração é proporcionar momentos de lazer, recreação e integração comunitária, e os pais e responsáveis de todas as regiões da cidade estão convidados a levar as crianças para participar das atividades.