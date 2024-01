Cambira investiga morte de homem de 42 anos por dengue

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Prefeitura de Cambira investiga a morte de um homem de 42 anos com suspeita de dengue. Ele morreu em 19 de dezembro após positivar para a doença e o município aguarda agora avaliação do caso por um comitê da 16ª Regional de Saúde (RS), de Apucarana, para confirmar ou não a causa do óbito.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Jandaia do Sul confirma 473 casos de dengue e decreta epidemia

A Secretaria de Saúde do município informou nesta sexta-feira (5) que Cambira soma 16 casos positivos da doença e 106 notificações desde o início do ano epidemiológico em agosto do ano passado . Foram três novos casos de dengue e 19 notificações apenas nos primeiros dias de janeiro de 2024.

continua após publicidade

O prefeito Emerson Toledo Pires (MDB) explica que o município está reforçando o trabalho de combate à dengue, com uso de inseticidas (bombas costais), nas regiões da cidade com casos confirmados. “Além disso, estamos fazendo um trabalho de conscientização da população para a limpeza dos quintais, evitando a proliferação do mosquito transmissor (Aedes aegypti)”, assinala Toledo.

A secretária de Saúde, Ana Lúcia de Oliveira, explica que o paciente que evoluiu para óbito teve o caso de dengue confirmado em Cambira após investigação feita no município. Posteriormente, ele acabou passando mal e foi atendido em Marumbi - onde tem familiares - e depois em Jandaia do Sul, quando ele seguia novamente para Marumbi e passou mal no caminho.

O paciente foi transferido para o Hospital da Providência, em Apucarana, onde o quadro se agravou e ele acabou morrendo. Segundo a secretária, o homem apresentava comorbidades (diabetes). "Estamos aguardando agora a posição do comitê da 16ª Regional de Saúde, que irá analisar se a causa da morte foi realmente dengue ou outro tipo de complicação", assinala.

Siga o TNOnline no Google News