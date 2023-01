Cambira investe quase R$ 1,5 milhão em veículos e maquinários

Da Redação

O prefeito de Cambira, Emerson Toledo Pires, iniciou o ano de 2023 entregando ao município novos veículos e maquinários para atender as diversas secretarias da cidade. Os veículos foram adquiridos com recursos do governo do estado e de deputados parceiros do município.

Com o valor de aproximadamente R$1,450.000,00, foram adquiridos um ônibus através do deputado federal Filipe Barros, no valor de R$ 317.900,00; um rolo compactador através do deputado federal Sérgio Souza, no valor de R$600 mil; um veículo para secretaria de assistência social através do deputado Stephanes, no valor de R$ 200 mil e um caminhão compactador de lixo através do governador Ratinho Junior e do deputado estadual Tiago Amaral, no valor de R$ 338.299,00.

“Estes veículos são de extrema importância para o desenvolvimento de nossa cidade, qualidade no serviço e atendimento da nossa população. Agradeço a parceria com os nossos governos, federal e estadual, aos deputados que representam nosso município, aos nossos vereadores que também têm seus representantes e a todos os nossos funcionários,” ressaltou o prefeito.

