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Cambira inicia obras de mais de R$ 12 milhões na Estrada Santo Antonino

Em razão da execução dos trabalhos, haverá intervenções em alguns pontos ao longo da estrada.

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.05.2026, 15:10:15 Editado em 20.05.2026, 15:10:08
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Cambira inicia obras de mais de R$ 12 milhões na Estrada Santo Antonino
Autor Obra deve impactar diretamente a mobilidade e o desenvolvimento local - Foto: Divulgação Prefeitura de Cambira

A Prefeitura de Cambira deu início a uma das obras de recape asfáltico da Estrada Santo Antonino. Com investimento superior a R$ 12 milhões, a melhoria representa um avanço significativo na infraestrutura viária do município e deve impactar diretamente a mobilidade e o desenvolvimento local.

-LEIA MAIS: Ratinho Jr. assina ordens de serviço em Godoy Moreira, Lunardelli e Jardim Alegre

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A obra, que beneficia moradores, produtores rurais e todos que utilizam a via diariamente, vai proporcionar mais segurança, conforto no tráfego e melhores condições de escoamento da produção agrícola um ponto essencial para a economia de Cambira.

A Prefeitura informa aos proprietários e lindeiros da região que, em razão da execução dos trabalhos, haverá intervenções em alguns pontos ao longo da estrada.

Até o momento, já foi iniciada a regularização do subleito existente, bem como a limpeza de parte da faixa de domínio e a execução de algumas caixas de contenção, dando início à execução da base para o recebimento da camada asfáltica.

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A administração municipal pede a compreensão e a colaboração de todos durante o período de execução dos trabalhos, ressaltando que os transtornos momentâneos são necessários para garantir uma obra de qualidade, que trará benefícios duradouros para toda a população.

Em caso de dúvidas, os interessados poderão procurar a Prefeitura Municipal ou entrar em contato com o departamento responsável pelo WhatsApp, pelo número (43) 3436-8006.

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cambira Estrada Santo Antonino infraestrutura obras prefeitura recape
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