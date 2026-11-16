Equipes começam as vistorias nesta segunda-feira (16) e vão notificar os proprietários de imóveis irregulares

A Prefeitura de Cambira inicia nesta segunda-feira (16) uma nova rodada de vistorias em terrenos e imóveis. As equipes vão percorrer o município em busca de locais com problemas como mato alto e acúmulo de resíduos. Os proprietários serão notificados para regularizar os imóveis.

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As multas previstas na legislação municipal partem de R$ 1.515,40, conforme a Lei nº 2.106/2024 e a Lei Complementar nº 04/2025. Se a prefeitura tiver de executar a limpeza e a roçagem, o proprietário pagará R$ 2,42 por metro quadrado. A cobrança pelo serviço se soma às multas e aos demais encargos, quando aplicáveis.

A fiscalização faz parte da campanha Cidade + Limpa. A prefeitura orienta os proprietários a limpar os imóveis antes das vistorias para evitar notificações, multas e gastos com a roçagem.