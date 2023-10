Cambira garante crédito de R$ 6 milhões junto ao Fomento Paraná

O prefeito de Cambira, Emerson Toledo Pires (MDB), recebeu em seu gabinete, recentemente, a visita do diretor de Operações do Setor Público da Fomento Paraná, Mounir Chaowiche, e do seu assessor Claudio Pacheco, com os quais tratou de operações especiais de crédito para os municípios do Paraná.

continua após publicidade

LEIA MAIS: São Pedro do Ivaí confirma show com Marcos e Belutti; saiba mais

Cambira possui um crédito de financiamento superior a R$ 6 milhões, isso devido o trabalho da gestão municipal no cumprimento de suas obrigações financeiras.

continua após publicidade

Na Fomento Paraná, Cambira já tem o valor pré-aprovado para aquisição de terreno para parque industrial e infraestrutura urbana no valor de R$ 2,5 milhões.

Na reunião, o diretor Mounir Chaowiche garantiu os recursos e passou os trâmites a serem feitos pelo executivo para a liberação do recurso que, conforme o prefeito, é de suma importância para o desenvolvimento econômico do município.

O prefeito Toledo agradeceu o diretor Munir e o seu assessor Claudio pela disponibilidade de ter vindo ao município anunciando programas de investimentos para a população. Da mesma forma agradeceu ao governador Ratinho Junior (PSD) pela atenção dada ao município.

Siga o TNOnline no Google News