Cambira ganha novo polo de Ensino Superior à distância - TNOnline

Cambira ganhou nesta manhã de quinta-feira (06), o polo de Educação à Distância da Uningá, de Maringá. Tendo na direção Ana Laura Bengosi Sapatini, o polo traz dezenas de cursos superiores e de pós graduação, à distância. Está instalado na Av. Brasil n° 850 ao lado do Sicredi.

A inauguração contou com a presença do prefeito Emerson Toledo, do secretário de Educação, Felipe Zani, do secretário de Indústria e Comércio, Jorge Marcato, entre outras autoridades.

O polo de Cambira funciona de segunda a sexta-feira, das 14h às 21h. Aos sábados das 9h às 13h. São mais de 40 cursos que serão ofertados nesta unidade.