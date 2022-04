Da Redação

Cambira entrega título de Cidadão Honorário a Beto Preto

A Câmara Municipal de Cambira realiza na noite desta sexta-feira (11) sessão solene para entrega do título de Cidadão Honorário do município ao secretário estadual da Saúde, Beto Preto. O evento, com a participação de vereadores, dos deputados estaduais Dr. Batista (PMN), Tercílio Turini (Cidadania) prefeitos e secretários municipais de saúde do Vale do Ivaí, é realizado no Anfiteatro Municipal José Decíneo Catâneo Binha.

O projeto de lei que homenageia o secretário e ex-prefeito de Apucarana foi apresentado de forma conjunta pelos nove vereadores que compõem o Legislativo Municipal. A justificativa é o fato de Beto Preto ter prestado um grande serviço à população cambirense na profissão de médico, ter um laço de amizade muito grande com toda a comunidade, além de, na condição hoje de secretário de Estado, ter contribuído com a melhoria no atendimento de saúde local.

“Em duas passagens trabalhando como médico em Cambira, Beto Preto dedicou uma atenção especial à nossa população como profissional e como ser humano”, afirmou o presidente da Câmara, vereador Cléber Torres (Cidadania), o Coxa. “Além disso, Beto Preto vem se destacando pelo trabalho que realiza em nível de Paraná no combate à pandemia, com ações que atendem às necessidades de todos os municípios”, acrescenta.

A solenidade teve início pouco depois das 20 horas.

