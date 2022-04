Da Redação

Cambira entrega reforma do anfiteatro e inaugura Cras

A prefeitura de Cambira entrega nesta quinta-feira (07) duas obras na área de cultura e assistência social: o novo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município e a reforma do Anfiteatro Municipal José Decíneo Cataneo “Binha”. O investimento estimado é de R$ 900 mil.

As solenidades terão início as 17 horas, com a entrega do anfiteatro, que recebeu investimentos de R$ 600 mil. Na sequência, a prefeitura entrega o novo CRAS. “É uma grande alegria e uma vitória importante para a Administração Municipal e para o município essa inauguração. Com o CRAS poderemos continuar com o nosso trabalho socioassistencial, mas agora de uma maneira muito mais eficiente, acompanhando ainda mais de perto as famílias que necessitam se sentir inseridas na sociedade. Esse é um grande presente para nossa população", afirma o prefeito Emerson Toledo.

Como parte da programação festiva, o Departamento de Cultura de Cambira lança, também nesta quinta-feira, a Exposição de Fotografias Antigas. As imagens fazem parte do acervo municipal e de familiares do nosso Município, e traçam um perfil histórico de Cambira.

Segundo a secretaria, a exposição apresenta locais que hoje não existem mais, prédios e ruas, imagens do cotidiano da cidade.