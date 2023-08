Cambira entrega equipamentos de proteção individual para funcionários

A Prefeitura Municipal de Cambira, no norte do Paraná fez a entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) nesta sexta-feira (11) através da Secretaria de Administração em conjunto com o Departamento de Recursos Humano. Conforme a prefeitura, os equipamentos foram destinados a funcionários de diversos setores.

Foram entregues equipamentos como capas protetoras, abafador de ruído, botas de couro e de borracha, luvas, máscaras, óculos de segurança entre outros itens de fundamental importância no desenvolvimento das atividades.

O uso do EPI é fundamental para garantir a saúde e a proteção do trabalhador, evitando consequências negativas em caso de acidentes de trabalho.

Prefeitura de Cambira investe R$ 498 mil em ônibus para a saúde

Neste ano a prefeitura também investiu quase R$ 500 mil na compra de um ônibus para a Saúde. Além disso, a cidade localizada no Vale do Ivaí adquiriu uma escavadeira hidráulica para adequação de estradas rurais.

O recurso foi conseguido através do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, do Secretário de Saúde, Beto Preto, e do deputado estadual, Anibelli Neto.



