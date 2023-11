Cambira é um dos municípios para o Programa 'Asfalto Novo, Vida Nova'

Outras 5 cidades da região também estão no programa

Cambira é um dos 38 municípios selecionados para participar do programa "Asfalto Novo, Vida Nova", iniciativa que já está sendo conduzida com afinco pela Secretaria de Obras e Urbanismo local. O projeto, que já está em fase de desenvolvimento, será submetido ao Paranacidade, serviço social autônomo vinculado à Secretaria de Estado das Cidades (Secid), responsável pela análise técnica do projeto e supervisão das obras.

Os recursos para esta iniciativa foram anunciados pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, beneficiando um total de 38 municípios, sendo 5 destes pertencentes à região. Em uma cerimônia realizada na última segunda (13), em Curitiba, o governador lançou a 2ª etapa do programa, que prevê investimentos significativos, totalizando R$ 132 milhões.

O prefeito de Cambira, Toledo, expressou sua satisfação em relação ao programa, destacando que ele se soma aos esforços realizados nos últimos 7 anos de sua gestão. Nesse período, a cidade testemunhou a implementação do maior recapeamento asfáltico de sua história, resultando em uma elevação significativa na qualidade de vida da população. A iniciativa do "Asfalto Novo, Vida Nova", representa mais um passo positivo em direção ao desenvolvimento e bem-estar para os cidadãos de Cambira.

