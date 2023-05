Cambira é o 9º município da região em epidemia de dengue

Da Redação

Boletim da Sesa foi divulgado nesta terça-feira

Cambira é o nono município do Vale do Ivaí, norte do Paraná, a entrar em estado de epidemia de dengue. Segundo o novo boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgado nesta terça-feira (23), o município que tem 7.967 habitantes, confirmou 36 casos da doença, elevando o índice para 326,35 casos para 100 mil habitantes.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde não há pacientes graves ou internados, todos estão sendo atendidos pela rede de atenção básica. A secretária da pasta, Ana Lucia de Oliveira, informa que os agentes comunitários de saúde intensificaram os trabalhos com vistorias em pontos críticos da cidade e bloqueios com inseticida via bomba costal foram realizados nas regiões onde moram as pessoas positivadas com dengue.

"Fizemos uma reunião com os trabalhadores da reciclagem e pedimos colaboração. Eles se comprometeram em providenciar um local coberto. Eu entendo que eles precisam trabalhar mas nós também precisamos cuidar da saúde pública", salienta.

A secretária também faz um apelo aos moradores para limparem seus quintais e não deixarem objetos com água parada acumulada. Ana comenta que muitos focos de dengue encontrados na cidade estavam em tambores para armazenamento de água da chuva em residências da cidade.

"O grande problema não está ligado ao lixo, mas sim nos quintais das casas, nas plantinhas, no armazenamento inadequado de água da chuva.

REGIÃO

Nove municípios da 16ª Regional de Saúde estão em estado de epidemia. O informe epidemiológico divulgado nesta terça-feira (23) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) trouxe 2.508 casos confirmados da doença no município 343 a mais que o boletim anterior.

Além de Cambira também estão em epidemia: Bom Sucesso, Borrazópolis, Faxinal, Jandaia do Sul, Kaloré, Novo Itacolomi, Sabáudia e São Pedro do Ivaí.

