Cambira e Bom Sucesso podem ficar sem água neste sábado, diz Sanepar

De acordo com Sanepar, uma manutenção nos sistemas de abastecimento foi realizada

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os municípios de Cambira e Bom Sucesso, no Vale do Ivaí, podem ter o abastecimento de água afetado neste sábado (28), segundo nota divulgada pela Sanepar. De acordo com a companhia, uma queda brusca dos níveis dos reservatórios foi registrada, mas a situação deve ser normalizada até à noite.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Quatro pessoas morrem em acidente entre dois carros na PR-466

Como afirmou a Sanepar, foi realizada uma manutenção emergencial no sistema de abastecimento de água, mas pode haver despressurização da rede de distribuição e até desabastecimento especialmente das partes mais altas das duas cidades.

continua após publicidade

Na nota foi divulgado também um apelo para que a população colabore priorizando o uso da água para alimentação e higiene pessoal. Podem ficar desabastecidos os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel. A Sanepar ainda sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile e veja no site www.sanepar.com.br.

Siga o TNOnline no Google News