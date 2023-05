Cambira distribui 15 mil mudas de café para pequenos agricultores

Da Redação

A ação tem como objetivo alavancar a produção de café em Cambira e região

A Prefeitura de Cambira, em parceria com a administração municipal de Apucarana, distribuiu, na última sexta-feira (19/5), 15 mil mudas de café para vinte e seis pequenos agricultores do município. A iniciativa contou com o apoio das Secretarias de Agricultura das duas cidades.

A ação tem como objetivo alavancar a produção de café em Cambira e região e, dessa forma, continuar defendendo o título de "Capital Estadual do Café Gourmet", adquirido em 2021. Durante a entrega, o prefeito Emerson Toledo agradeceu a parceria entre os municípios do Vale do Ivaí e destacou a importância do momento.

"Gostaria de agradecer a todos os envolvidos, ao Prefeito de Apucarana, Junior da Femac, e todo seu pessoal. Agradecer também a nossa Secretaria de Agricultura, através do Senhor Noberto, ao nosso vereador Cleber Torres que ajudou no intermédio na aquisição das mudas e, representando todos vereadores, o Presidente da Câmara, Rodrigo Rodrigues e a Marcia Viscardi, que estiveram presentes e não mediram esforços para realizarmos essa importante parceria”, ressaltou Toledo.

Estiveram presentes para a entrega das mudas de café o prefeito de Cambira, Emerson Toledo; o Secretário de Agricultura, Noberto Pena; o diretor de Meio Ambiente, Édipo Soares; o presidente da Câmara de Vereadores, Rodrigo Rodrigues; o vereador, Cleber Torres; a vereadora, Marcia Viscardi; o secretário de Agricultura de Apucarana, Gerson Canuto acompanhado pelo Engenheiro Agrônomo André Maller; e o técnico agrícola, Luiz de Faveri.





Fonte: Prefeitura de Cambira.

