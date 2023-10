Cambira comemora 62 anos com shows no Calçadão Municipal

O município de Cambira, no Vale do Ivaí, comemorou no domingo (22) seu 62º aniversário de emancipação política em grande estilo com uma programação de lazer para toda comunidade. As festividades começaram na noite de sábado (21) com um show com o cantor Marcus Zimer, do programa da Ratinho, no Calçadão Municipal.

O prefeito Emerson Toledo - acompanhado da primeira dama Vanessa Marques, e do presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Rodrigues - , participou da abertura da programação, destacando em discurso as conquistas de Cambira e os planos para o futuro. "O aniversário de 62 anos de Cambira foi um lembrete da força da comunidade e da capacidade de superar desafios, além de celebrar as conquistas que tornaram a cidade o que é hoje", comenta o prefeito.

Programação para todos

O aniversário de Cambira também foi marcado por eventos culturais e esportivos. A população pode conferir e participar da corrida pedestre super 5K, que aconteceu pela manhã domingo, reunindo atletas do município e de várias cidades da região, e à tarde, às 16 horas, encerrando o final de semana de festividades, o Departamento de Cultura promoveu o tradicional Som na Praça, com a banda Swing do Samba.

