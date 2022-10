Cambira comemora 61 anos com programação extensa; confira

Da Redação

Cambira comemora 61 anos de emancipação política

A programação de comemoração dos 61 anos de Cambira segue até o dia 23 de outubro, com diversas atrações e atividades para todo a população.

Nesta quarta-feira (12), quando é festejado o Dia das Crianças, tem recreação na quadra ao lado da prefeitura de Cambira, que segue das 13 às 17 horas. No dia 15 de outubro, acontece o 'Cinema na Praça', com sessões às 19 horas e às 21 horas, quando serão exibidos dois filmes.

Já no dia 22 de outubro, será realizada a 2ª Edição do Jeep Fest - Valendo Etapa da Copa Norte. Na mesma data, às 22 horas, tem show com a Banda Herança no calçadão de Cambira.

No último dia de festejos em comemoração aos 61 anos da cidade, dia 23 de outubro, às 12 horas, será realizada a X Leitoa na Brasa, em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), de Cambira.

