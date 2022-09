Cambira autoriza licitação para reforma do Abatedouro Municipal

Da Redação

Prefeito Emerson Toledo assina autorização de licitação na companhia de secretários e diretores

O prefeito de Cambira, Emerson Toledo, assinou na tarde desta sexta-feira (09) autorização para abertura de licitação da reforma do Abatedouro Municipal. Com recurso previsto de até R$ 283.389,07, a Prefeitura quer readequar o espaço - fechado há cerca de dois anos - para retomar os abates no município. A licitação será aberta no próximo dia 26.

A licitação foi autorizada em reunião do prefeito junto ao secretário de Agricultura, Norberto Pena; diretor de Meio Ambiente Édipo Soares; diretor de Licitação Antônio Marcelino Garcia; e do engenheiro civil, Lucas Rosário, representando a Secretaria de Obras e Urbanismo.

Localizado na rodovia Florindo Picoli a cerca de 4,5 km da sede, o Abatedouro Municipal estava funcionando sob regime de concessão para iniciativa privada, mas foi fechado por determinação do Ministério Público por conta de irregularidades em relação à legislação sanitária.

Segundo o secretário de Agricultura de Cambira, Norberto Pena, o principal objetivo da reforma é adequar o prédio às exigências sanitárias vigentes, além de recuperar as instalações. Sem atividade, o prédio foi alvo de uma série de furtos e teve fiação e outros equipamentos levados. "Acreditamos que, se tudo correr bem, possamos retomar os abates a partir do início do ano que vem", comenta.

O prefeito Emerson Toledo destaca que a retomada do serviço é uma reivindicação constante do setor produtivo. "É uma reivindicação da nossa população, dos nossos agricultores, dos nossos pecuaristas e do nosso comércio. Um investimento conquistado através do governador Ratinho Jr, com indicação do deputado estadual Tercílio Turini, e que teve apoio de todos nossos vereadores", frisa Toledo.

Segundo o prefeito, o recurso garante a reforma do abatedouro, mas a prefeitura prevê a realização de novos investimentos em equipamentos antes da retomada do serviço.

"Nossa administração é pautada em responsabilidade com o recurso público. Esse projeto tinha muitos detalhes e normas a serem seguidas, o que aumentava a dificuldade e a nossa responsabilidade. Agradeço a nossa equipe da Secretaria de Obras, pois mesmo muito atarefada, deu conta de fazer um projeto que atendesse a tudo isso" - Emerson Toledo, prefeito de Cambira - Emerson Toledo, prefeito de Cambira

