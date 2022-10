Cambira assina ordem de serviço para reforma do abatedouro municipal

Da Redação

A assinatura da ordem de serviço e do contrato para a realização das obras ocorreu na prefeitura de Cambira, nesta semana

A prefeitura de Cambira anunciou que em breve serão iniciadas as obras de reforma e readequação do prédio do Abatedouro Municipal. A ordem de serviço e o contrato para a execução da obra, foram assinados pelo prefeito Emerson Toledo, juntamente com membros das secretarias de obras e agricultura, diretor de licitação e representantes da Construtora Deka, responsável pela obra.

Segundo a prefeitura, dentre os serviços a serem executados, está a reestruturação de paredes, teto, reboco de paredes, colocação de piso, pintura, instalações hidráulicas, elétricas, cobertura, esgotamento sanitário e ainda plantio de árvores.

As readequações visam garantir melhores condições de trabalho e de higiene da edificação para que os abates ali processados assegurem a qualidade da carne que vai chegar à mesa da população, do ponto de vista da saúde pública e das normas da vigilância sanitária.

O valor destinado para a obra é de R$ 267.745,89 e a entrega está prevista para o ano que vem.

Localizado na rodovia Florindo Picoli, a cerca de 4,5 km do centro da cidade, com área total de 4.000 m2, o Abatedouro Municipal estava funcionando sob regime de concessão para iniciativa privada, mas foi fechado por determinação do Ministério Público, por conta de irregularidades em relação à legislação sanitária. Sem atividade, o prédio foi alvo de uma série de furtos e teve fiação e outros equipamentos levados.

“Após reinvindicações da nossa população, nossa gestão assumiu o compromisso e uniu esforços para implantar inúmeras melhorias e assim reativar o local. Graças ao empenho da nossa equipe, o abatedouro será restaurado e receberá novos equipamentos. São melhorias fundamentais para seu o funcionamento e para oferecer melhores condições de trabalho, higiene e agilidade no abate dos animais”, afirmou o prefeito Emerson Toledo.

