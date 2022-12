Câmara repassa mais de R$ 500 mil para Prefeitura de Jardim Alegre

Da Redação

Os recursos são oriundos do duodécimo economizado pelo legislativo municipal

A Câmara de Vereadores de Jardim Alegre, na manhã desta sexta-feira (23) fez um repasse de R$ 524.575,15 para a Prefeitura Municipal. Os recursos são oriundos do duodécimo economizado pelo legislativo municipal.

De acordo com a presidente da Casa de Leis, vereadora Sonia Campos (Cidadania), o objetivo da devolução do recurso é cooperar com a prefeitura na melhoria dos serviços prestados à população e na infraestrutura da cidade.

“Mais uma vez estamos devolvendo economias de recursos do duodécimo para a prefeitura, que serão usados pela administração municipal para que continue melhorando os serviços prestados à população. Quero agradecer porque foi um trabalho em conjunto dos nove vereadores, para que pudéssemos terminar o ano com esse valor economizado”, disse a vereadora.

Ela relatou ainda, que além desses valores foi realizada a pintura da Câmara Municipal e reservado recursos no valor de R$ 42.9 mil para a troca dos móveis do legislativo.

Segundo o prefeito José Roberto Furlan (Cidadania) os recursos repassados serão investidos em indicações realizadas pelos próprios vereadores.

No Lago Municipal Santini será construído uma lanchonete com banheiro adaptável, indicação dos vereadores Pio (MDB), Língua Preta (PL) e Lucas Braga(PL). Também será realizada a pavimentação com pedras irregulares nas ruas que faltam Barra Preta, indicação da vereadora Pricila Bogo do PSD e dos vereadores do Cidadania, Sonia Campos, Beto Rohling, Pinguinha e Zé Careca. E no Assentamento 8 de Abril por indicação do vereador Parabólica (PT) a Prefeitura vai cercar por redes o campo da comunidade Xaxim.

“Não é sobra da Câmara de Vereadores, foram economias que todos eles fizeram ao longo do ano para desenvolver em mais serviços para a população jardim-alegrense. Vamos investir em projetos que indicados pelos vereadores, projetos que já está prontos e é só virar o ano estaremos licitando”, completou Furlan.

Nova mesa diretora biênio 2023/2024

Na semana passada a Câmara de Vereadores de Jardim Alegre elegeu a nova mesa diretora para o biênio 2023/2024. A eleição teve apenas uma chapa registrada.

A nova mesa diretiva é composta por José Carlos Barbosa, o Zé Careca como presidente e Pricila Bogo como vice-presidente. O vereador Rubens Vanderlei de Castro (Pinguinha) como primeiro-secretário e o Norberto Rolhing como segundo secretário.

“Queremos dar continuidade nesse trabalho muito bom desses dois últimos anos. Vamos continuar trabalhando de forma unida, para que nossa Jardim Alegre e a população seja sempre beneficiada”, completou Zé Careca.

