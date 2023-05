Câmara de Vereadores de Ivaiporã realiza primeira sessão itinerante

Da Redação

Na segunda-feira (8) a Câmara de Vereadores de Ivaiporã realizou a primeira sessão itinerante. A sessão ordinária ocorreu no salão de eventos da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no distrito de Jacutinga.

Na ocasião os vereadores apresentaram diversos requerimentos e indicações solicitando melhorias ao distrito de Jacutinga, que posteriormente serão encaminhadas ao prefeito municipal.

A sessão contou com a presença de todos os vereadores e de servidores do legislativo municipal, assim como, a presença maciça de moradores do distrito.

Segundo o presidente da Câmara de Vereadores, Edivaldo Aparecido Montanheri (PTB), o Sabão, a participação da população é muito importante para a informação dos trabalhos legislativos do município, bem como para o processo de consolidação da democracia.“

O objetivo das sessões itinerantes é ser um dos canais de aproximação entre o poder legislativo e o cidadão. Essa foi a primeira experiência, e ficamos muito felizes com o interesse da população que lotou o salão paroquial”, disse Montanheri.

A próxima sessão itinerante será realizada no distrito de Santa Bárbara no dia 5 de junho, às 19h30.

