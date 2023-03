Câmara de Jardim Alegre instala Procuradoria Especial da Mulher

Da Redação

A Câmara Municipal de Jardim Alegre realizou sessão solene, na quinta-feira (30), para proceder à posse dos membros da Procuradoria Especial da Mulher no âmbito do Poder Legislativo. A vereadora Pricila Bogo (PSB) foi empossada como procuradora e os vereadores Sônia Campos e Beto Rohling, ambos do Cidadania, tomaram posse como adjuntos.

A Procuradoria tem a missão de representar e defender todas as mulheres, recebendo e encaminhando denúncias de violência e discriminação, fiscalizando e acompanhando a execução de programas dos governos, entre outros objetivos relacionados ao tema. somando-se a rede de proteção da mulher em funcionamento no município de Jardim Alegre.

A solenidade foi conduzida pelo presidente do legislativo, José Carlos Barbosa (Cidadania), o Zé Careca. “Parabenizo todos os vereadores, que entenderam a importância e votaram a favor do projeto com intuito de zelar pelos direitos femininos”, destacou o presidente.

Para a procuradora Pricila Bogo, a criação da Procuradoria da Mulher em Jardim Alegre representa um avanço político voltado às mulheres. “ A procuradoria vem com o objetivo de discutir e alavancar políticas públicas para mulheres, o Furlan (prefeito) é uma pessoa extremamente aberta as boas políticas e tenho certeza que vai nos amparar. A procuradoria também é a porta aberta para as mulheres que sofrem violência doméstica e vamos estar aqui para orientar, amparar e acolher” enfatizou Pricila.

De acordo com o juiz Dirceu Gomes Machado Filho é a primeira Procuradoria a ser instalada na região de Ivaiporã. “Nossa região tem muitos crimes contra mulheres e a Procuradoria reforça esse combate que todo o judiciário, a sociedade, o legislativo e o executivo tem em preservar os direitos das mulheres. O Poder Judiciário sem dúvidas chancela essa prática e admira essa iniciativa. Tomará que outras comarcas, e outras Câmaras de Vereadores adiram a essa iniciativa louvável”.

O prefeito José Roberto Furlan (Cidadania) também comemorou a instalação da Procuradoria Especial das Mulheres. “Fico feliz com essa iniciativa a favor das mulheres e estamos aqui para somar forças e apoiar”, declarou Furlan.

Estiveram presentes, na ocasião, o juiz José Chapoval Cacciacarro; o promotor Egidio Klauck; o vice-prefeito Moisés Lnortovz (Cidadania); os vereadores Valdecir Morschheuser (PT), o Parabolica; Weslley Bortotti (MDB), o Pio; Lucas Braga (PL); a vice-presidente da Subseção da OAB de Ivaiporã Christiane Singh; a secretária municipal de saúde Silvia Bovo; Sônia Santana.secretária municipal de assistência social, sargento da 6ª CIPM Claudemir da Silva e representantes de conselhos e entidades sociais.

