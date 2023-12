Câmara de Ivaiporã reforça compromisso com a saúde e a prefeitura

os motoristas do transporte escolar foram agraciados com Moção de Aplauso

Cheque simbólico no valor de R$ 759.552,84, que será repassado ao Fundo Municipal de Saúde

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na última sessão ordinária do ano, realizada nesta segunda-feira (18), o legislativo municipal de Ivaiporã apresentou um cheque simbólico no valor de R$ 759.552,84, que será repassado ao Fundo Municipal de Saúde. O valor é proveniente das emendas impositivas dos nove vereadores e é destinado a fortalecer a saúde em 2024.

continua após publicidade

O presidente da Câmara, Edivaldo Aparecido Montanheri (PTB), conhecido como Sabão, explicou que a quantia permitirá a aquisição de novos equipamentos, a realização de exames e o suprimento de outras demandas da Secretaria Municipal de Saúde.

- LEIA MAIS: Bispo divulga nota após furto de hóstias no altar de igreja

continua após publicidade

“A iniciativa dos vereadores visa atender aos anseios da comunidade, melhorando as políticas públicas relacionadas à saúde e ao bem-estar de todos os cidadãos de Ivaiporã”, afirmou.

Além disso, a Câmara de Ivaiporã vai repassar ao executivo municipal R$ 500 mil, provenientes de sobras do duodécimo.

“O repasse reforça o compromisso da Câmara com a eficiência no uso dos recursos públicos e com o benefício direto à população”, ressaltou Sabão.

continua após publicidade

A sessão ordinária também foi de homenagens. Foram agraciados com Moção de Aplauso, proposta pelo vereador José Maria Carneiro (Republicanos), os motoristas do transporte coletivo gratuito do município, pelos bons serviços prestados.

Também foi homenageado o empresário e produtor rural Guilherme de Souza, o Guilherme da Ivaidiesel, pela contribuição no desenvolvimento da cidade, a homenagem foi proposta pela vereadora Gertrudes Bernardy (MDB).

Na quarta-feira (20), os vereadores entram em recesso parlamentar e retornam no dia 5 de fevereiro de 2024. No entanto, a Câmara de Vereadores estará aberta ao atendimento público.

Siga o TNOnline no Google News