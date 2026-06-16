Câmara de Ivaiporã realiza audiência pública sobre bicicletas elétricas e mobilidade urbana

A Câmara de Vereadores de Ivaiporã realiza nesta terça-feira (16), às 19 horas, uma audiência pública para discutir o uso de bicicletas elétricas, ciclomotores e outros equipamentos de mobilidade individual nas vias da cidade. O encontro será realizado no plenário do Legislativo e é aberto à participação da população.

O debate ocorre em meio ao crescimento da utilização desses veículos, que têm se tornado cada vez mais comuns no trânsito urbano. Entre os temas que serão abordados estão regras de circulação, segurança viária e a convivência entre pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas.

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Moradores, representantes de entidades, autoridades e demais interessados poderão apresentar sugestões e relatar experiências relacionadas à mobilidade urbana no município. A proposta é ouvir a comunidade, esclarecer dúvidas e contribuir para a construção de soluções voltadas à segurança e à organização do trânsito.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, Ilson Gagliano, a audiência será uma oportunidade para ampliar o diálogo sobre um tema que tem impactado a rotina da cidade.

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“O uso desses veículos tem crescido em nossa cidade, e precisamos discutir o tema com responsabilidade. Queremos ouvir a população e buscar alternativas que contribuam para um trânsito mais seguro para todos”, afirmou o presidente da Câmara, Ilson Gagliano.

A expectativa é que as contribuições apresentadas durante o encontro auxiliem futuras discussões sobre políticas públicas voltadas à mobilidade urbana e à regulamentação desses veículos no município.

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