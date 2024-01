Câmara de Faxinal faz economia financeira de R$ 500 mil

O presidente da Câmara Municipal de Faxinal, vereador Sueder Martins de Souza (MDB), encerrou o seu primeiro ano à frente do Legislativo com uma economia financeira de R$ 500.001,01. O valor é referente à sobra financeira do total de duodécimos recebidos ao longo do ano de 2023.

Por meio de ofício, Martins formalizou a devolução do montante ao Executivo em reunião que ocorreu na sede administrativa da Casa às vésperas da virada do ano, com a presença do secretário municipal de Administração, Francisco Ferreira, o Ral. Em contrapartida, a Casa de Leis recebeu do Município um imóvel que se tornará sede própria de suas instalações.

Para o contador da Prefeitura, João Pedro Taborda, a economia anual é ainda maior. Conforme ele, a Lei Municipal nº 2.296, de 25/10/2022, fixou orçamento do Legislativo para o exercício financeiro de 2023 no valor de R$ 3.350.000,00. No entanto, a despesa pública executada foi de R$ 2.800.549,06. “Com isso, a economia de dotação foi de R$ 549.450,94, o que corresponde a um valor executado a menor na ordem de 16,4% do orçamento vigente”, afirma.

O contador aponta ainda que, se considerado o teto determinado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), a Câmara de Faxinal teria direito a receber transferências anuais totalizadas em R$ 4.251.073,32. “Considerando esse limite, a economia se eleva para R$ 1.450.524,26”, destaca.

O presidente Sueder Martins ressalta que esta foi a maior devolução de valores ao Executivo que a Câmara Municipal de Faxinal já efetuou. Ele frisa que, para atingir a marca, houve um esforço de todos os setores do órgão. “Trabalhamos com transparência e zelo com os recursos públicos. Isso tudo só foi possível com a cooperação e empenho dos nossos vereadores e servidores”, salienta.

NOVA SEDE

Outro fato comemorado pelo presidente do Legislativo é que, pela primeira vez, a Câmara de Faxinal terá imóvel próprio para sediar suas atividades. “Nós nos comprometemos a devolver a sobra dos duodécimos e recebemos, do prefeito municipal, um espaço para nossas instalações. Tudo isso irá otimizar nossas atividades e poderemos desenvolver um trabalho com maior qualidade à nossa comunidade faxinalense”, salienta.

