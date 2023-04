Câmara aprova comissão para investigar o prefeito de Jandaia do Sul

Da Redação

Vereadores de Jandaia do Sul durante sessão desta segunda-feira (17)

A Câmara de Vereadores de Jandaia do Sul aprovou na noite desta segunda-feira (17) a criação de uma comissão especial para apurar denúncias de supostas irregularidades cometidas pelo prefeito Lauro Junior (União Brasil). Três vereadores foram sorteados para compor o grupo e terão agora 90 dias para apresentar o relatório com pedido ou não de cassação do chefe do Executivo.

A comissão será formada pelos vereadores Bruno Cavassani (PSD), Welton Pinheiro (Cidadania) e João Paulo Bosio (União Brasil). O pedido de investigação foi apresentado ao Legislativo por um morador do município e ganhou força após denúncias do Ministério Público (MP) contra o gestor municipal. O prefeito e mais quatro agentes públicos chegaram a ser afastados dos cargos pela Vara da Fazenda Pública de Jandaia do Sul no mês passado em processo por suposto direcionamento na contratação de uma empresa de engenharia de São Paulo (SP). Eles conseguiram retornar aos cargos após recurso acatado pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR).

O presidente do Legislativo, Cláudio Táparo (PTB), afirma que a Câmara é um poder independente e que as investigações seguirão em paralelo ao processo em trâmite na Justiça denunciados pela promotoria local. Além das denúncias apresentadas pelo MP-PR, a Casa vai apurar outras supostas irregularidades na compra de produtos e contratação de serviços.

“São várias denúncias. A Câmara tem o dever e a obrigação de levantar os fatos e investigar. É um poder independente. Estamos lidando com esses fatos há uns 40 dias. A população cobra uma resposta”, afirmou Táparo.

Após 90 dias, a comissão apresentará o resultado da investigação e, caso as irregularidades sejam apontadas, o pedido de afastamento e cassação do mandato será votado pelos vereadores. O presidente da Câmara pontua que Lauro Junior terá respeitado seu direito de defesa. “Estamos fazendo um trabalho minucioso para que não se cometa injustiça”, garantiu o vereador.

INVESTIGAÇÃO

Em 14 de março, a juíza Letícia Lilian Kirschnick Seyr, da Varada Fazenda Pública de Jandaia do Sul, determinou o afastamento do prefeito Lauro Junior e dos diretores de Planejamento e Administrativo, do secretário de Governo e da coordenadora de Projetos do município. Eles são alvo de denúncia de supostas irregularidades na contratação de empresa de engenharia e arquitetura especializada em execução de projetos.

No dia 22, o desembargador Carlos Mansur Arida, do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), autorizou o retorno do prefeito e dos demais servidores aos cargos. O prefeito nega qualquer irregularidade na contratação da empresa e na sua gestão.

Lauro Júnior foi procurado nesta terça-feira (18) para falar sobre a comissão de investigação, mas ainda não se manifestou sobre o assunto.

