Evento em comemoração aos 72 anos do município segue com programação nesta sexta-feira (20)

Evento em comemoração aos 72 anos do município segue com programação nesta sexta-feira (20); moradores relatam destelhamentos, danos em imóveis e falta de energia elétrica

A Prefeitura de Califórnia (PR) confirmou ao TNOnline, por meio da assessoria de imprensa, que está mantida realização da Festa da Cidade e do show do grupo Diresponsa e da dupla Bruno & Barretto nesta sexta-feira (20). A confirmação foi feita devido ao questionamento do público da região que colocou em dúvida se a programação seria mantida após o temporal que atingiu o município e provocou estragos em diferentes regiões.

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A festa comemora os 72 anos de Califórnia e acontece na Rua João Voltarelli, na região central, com entrada gratuita. A programação desta sexta-feira prevê apresentações do grupo Diresponsa e da dupla Bruno & Barretto.

O temporal provocou danos em imóveis, principalmente no bairro Beira Rio, onde moradores relataram que o vento arrancou telhas de residências. Também houve relatos de interrupção no fornecimento de energia elétrica em várias residências, com bhairros em total apagão.

Nas redes sociais, moradores compartilharam os prejuízos causados pela chuva e pelo vento. Um dos relatos aponta que uma telha foi arremessada contra o para-brisa de um carro, provocando danos. Outra moradora informou que a casa da mãe foi destelhada.

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A festa de Califórnia continua neste sábado (21), com show gospel e a apresentação da dupla Neto & Guilherme. No domingo (22), a programação inclui corrida comemorativa, almoço com o Rotary e atividades no parque de diversões.

O evento segue até domingo, com entrada gratuita e parque de diversões também gratuito.