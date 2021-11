Da Redação

Califórnia comemora 67 anos com shows na praça

Califórnia comemora 67 anos nesta sexta-feira (26) com programação festiva e shows gratuitos. A festa de aniversário da cidade será aberta nesta noite. O palco da festa é na praça da Igreja Matriz.

continua após publicidade .

As atrações são Marcelo JR e Psychodogz. A festa continua no sábado, com apresentação das duplas João Vitor & Gabriel e Guilherme Henrique & Gabriel. Além dos shows e barracas na praça, a programação de aniversário também traz eventos esportivos. Neste sábado, às 9h, está marcado um Torneio de Futevôlei na quadra de areia do campo.

A programação encerra no domingo com mais esporte. As atividades iniciam às 8 horas, com passeio ciclístico com trajeto de 25 km e largada na frente da prefeitura. Também está prevista uma pernada esportiva, com saída do mesmo local e torneio de futebol de campo, que acontece no estádio municipal. As duas atividades têm início previsto para as 9 horas.

continua após publicidade .