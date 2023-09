Caixões usados são descartados em terreno de Jandaia do Sul; vídeo

Caixões supostamente já usados foram descartados de forma irregular em um terreno baldio localizado no bairro Jardim Moretti, em Jandaia do Sul, no norte do Paraná. Um vídeo, que está circulando nas redes sociais e chama atenção da população, mostra uma VW Saveiro transportando os caixões que pertencem a uma funerária da cidade. Veja no final da matéria.

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura, a empresa informou que os itens funerários estragaram por causa de uma chuva de pedras que atingiu o município localizado no Vale do Ivaí. Diante disso, o dono afirmou que teria contratado um serviço de descarte para os caixões.

No entanto, os caixões danificados foram jogados em um terreno vazio, aos fundos da construção do prédio onde seria a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jandaia do Sul. Alguns deles foram queimados, enquanto outros ficaram espalhados pelo local. Inclusive, em uma imagem que também circula na internet, é possível ver o condutor da Saveiro deitado dentro de um dos caixões.

A Secretaria de Meio Ambiente já foi informada sobre o caso. Conforme informações, tanto o responsável pelo descarte, quem ateou fogo nos caixões e a funerária foram notificados por crime ambiental. Segundo a Prefeitura, o terreno já foi limpo.

