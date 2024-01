Caixas de abelhas são furtadas de residência em Marumbi

Caixas de abelha estavam com as colmeias quando foram furtadas (Imagem ilustrativa)

Três caixas de abelhas, contendo colmeia de abelha Jataí, foram furtadas de uma propriedade durante a manhã desta quarta-feira (03) em Marumbi, no Vale do Ivaí. O caso aconteceu próximo das 10h00 em uma residência localizada na Rua São Paulo, no centro da cidade.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo proprietário do local enquanto realizava um patrulhamento pela região. Em contato com o homem, ele afirmou sobre o furto e realizou o Boletim de Ocorrências (B.O).

Segundo os policiais, o homem foi orientado com relação aos direitos deles junto à Polícia Judiciária.

