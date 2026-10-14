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Caixa de lotérica percebe nervosismo de cliente chantageada com fotos íntimas e impede golpe em Kaloré

Vítima era ameaçada por criminoso. Uma outra mulher já havia depositado R$ 1 mil na mesma conta antes da intervenção da caixa

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Caixa de lotérica percebe nervosismo de cliente chantageada com fotos íntimas e impede golpe em Kaloré
Autor Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

Uma funcionária de uma casa lotérica evitou que uma cliente caísse em um golpe de extorsão na tarde desta terça-feira (13), no centro da cidade de Kaloré, no Paraná. A operadora de caixa acionou a Polícia Militar após desconfiar do nervosismo de duas mulheres que compareceram ao estabelecimento em momentos próximos, ambas com a intenção de realizar depósitos bancários para o mesmo beneficiário.

-LEIA MAIS: Morador descobre furto de torneiras após quintal de casa alagar no centro de Apucarana

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De acordo com o relato da trabalhadora repassado aos policiais, a primeira mulher chegou ao local e chegou a efetuar um depósito no valor de R$ 1 mil. Na sequência, a segunda cliente se aproximou do caixa demonstrando muita preocupação e também tentou transferir valores para a mesma conta. Diante da coincidência e da atitude suspeita, a atendente decidiu questionar a mulher, que acabou confessando estar sendo vítima de ameaças.

A cliente explicou que foi contatada por meio de redes sociais por um homem que enviou fotos de cunho sexual e alegou que as imagens envolviam um menor de idade. O golpista passou então a exigir dinheiro, afirmando ser uma autoridade policial e ameaçando ir até a casa da vítima para prendê-la caso a quantia não fosse transferida.

Ao perceber que se tratava de um crime de extorsão mediante falsa identidade, a funcionária agiu rapidamente, convenceu a vítima a não realizar o depósito e chamou a equipe policial. Segundo o boletim de ocorrência, as mulheres não manifestaram interesse em registrar queixa criminal formal naquele momento, e as informações foram repassadas às autoridades exclusivamente pela operadora de caixa. A equipe da Polícia Militar registrou o fato e orientou a funcionária sobre os procedimentos de segurança preventivos, ressaltando a importância da iniciativa de interromper a transação e comunicar os órgãos competentes.

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Extorsão Kaloré lotérica redes sociais segurança
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