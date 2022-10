Caged: Ivaiporã registra recorde em agosto gerando 103 empregos

Da Redação

O saldo positivo foi registrado, mais uma vez, pelo setor de serviços e comércio. Com 273 admissões e 170 desligamentos fechou o mês com saldo de 103 novos postos de trabalho.

Desses 56 foram no setor de serviços e 47 no comércio, é o 2º melhor saldo da região em agosto.

O recorde anterior em Ivaiporã foi registrado, em julho de 2012, quando o município gerou 94 empregos naquele mês.

Ainda conforme informações do boletim do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado no dia 30 de setembro, no primeiro semestre Ivaiporã registrou 292 empregos com Carteira de Trabalho assinada.

Rodrigo Cordeiro, gerente da Agência do Trabalhador, afirmou que os números crescem no município, desde 2021, permanecem com uma média de 37 empregos/mês, e comemorou muito o saldo positivo.

“Os dados do Caged evidenciam que o nosso município está crescendo e oferecendo cada vez mais oportunidades aos trabalhadores”.

