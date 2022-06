Cafeicultor é esfaqueado durante tentativa de furto de sacas de café

Da Redação

Um agricultor foi esfaqueado na noite de sexta-feira (17) quando tentou evitar o furto de sacas de café, na Chácara Dois Irmãos, na localidade de Flórida do Ivaí, em Grandes Rios.

A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 21 horas, onde o solicitante relatava que dois indivíduos estavam furtando sacas de café, e que acabaram esfaqueando um dos donos da propriedade que chegaram ao local para impedir o furto.

Na chácara, os policiais conversaram com o irmão da vítima, o qual passou a relatar que vizinhos ligaram para ele informando que teriam pessoas mexendo na sua plantação de café, com isso ele deslocou para a plantação juntamente com seu irmão.

Chegando no cafezal avistaram dois indivíduos, sendo identificados por eles. Quando chegaram próximo aos autores para conversar, um dos indivíduo desferiu um golpe de faca no irmão do solicitante. Os autores fugiram do local após a agressão.

A vítima que foi atingida na região torácica lateral esquerda foi encaminhada ao hospital, onde ficou internado.

Ainda segundo a PM, o autor da facada possui vários boletins de ocorrência, dentre eles, uma lesão corporal por faca que resultou em morte, quando ele ainda era menor.

A PM realizou patrulhamento na tentativa de localizar os autores, mas não logrou êxito.