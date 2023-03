Cães do 10º BPM encontram arma em São Pedro do Ivaí

Da Redação

cães de faro Zara, Smoke e Buddy

A equipe canil do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM), com sede em Apucarana, norte do Paraná, encontrou uma arma, que estava escondida no colchão de uma casa em São Pedro do Ivaí, cidade da região. Um homem foi preso.

Conforme a PM, os cães em formação de faro Smoke e Buddy, ambos com nove meses, e Zara, sinalizaram que no colchão havia algo. Os policiais localizaram uma arma Glock calibre 9 milímetros, com 17 munições.

O morador da casa foi preso.

fonte: PMRR Arma apreendida nesta quinta

Outra ocorrência

Peugeot furtado em São Pedro do Ivaí é recuperado pela PM

Um morador de São Pedro do Ivaí foi preso pela Polícia Militar (PM) na quinta-feira (23) em São João do Ivaí, por furto de veículo, porte de arma branca, drogas para consumo e desacato. O carro havia sido furtado no início da manhã na Av. Curitiba, em São Pedro do Ivaí.

Por volta das 15 horas, a guarnição de São João do Ivaí foi acionada por populares, informando que o motorista de um Peugeot 408 prata sem retrovisor estava dirigindo ameaçando os pedestres e outros veículos nas proximidades do Posto Progresso.

