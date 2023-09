Cães da vizinha invadem galinheiro e matam 20 frangos no Vale do Ivaí

Uma confusão entre vizinhos causada por conta de animais acabou virando caso de polícia na manhã desta quarta-feira (13), em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. Uma equipe da Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada por volta das 10h08, para tentar resolver o caso registrado na área central da cidade.

continua após publicidade

Conforme o boletim de ocorrência, um morador da Estrada Barroso cria galinhas em seu terreno. No entanto, o homem relatou às autoridades que durante a madrugada desta quarta os cachorros da vizinha teriam invadido a propriedade rural, entrado no galinheiro e matado 20 frangos. O prejuízo total não foi informado.

- LEIA MAIS: Criminoso invade loja do centro e faz 'limpa' no estabelecimento

continua após publicidade

Conforme o homem, essa não seria a primeira vez que os cachorros de estimação da moradora ao lado invadem o terreno e matam as galinhas. Essa seria a terceira vez que a situação acontece. A vizinha foi identificada a partir do nome que usa no perfil no Facebook. No boletim de ocorrência não há informações se os PMs falaram com ela.

O morador da propriedade foi orientado quanto aos procedimentos cabíveis, e os policiais confeccionaram o B.O..

Siga o TNOnline no Google News