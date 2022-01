Da Redação

Cadela morre após ter sido abusada em São Pedro do Ivaí

Um crime de maus-tratos contra animais revoltou moradores de São Pedro do Ivaí. Uma cadela morreu após ser abusada sexualmente na cidade. A informação foi dada pelo comerciante Edimar Diniz, que relatou que Jade, uma cadela vira-lata que era cuidada por ele e por sua mãe, foi violentada na noite desta terça-feira (25).

Conforme Diniz, que vive no Bairro Juju, a cachorra morava na rua, porém, recebia cuidados diariamente da família, que tem um comércio no local. Edimar conta que o animal desapareceu na noite desta e quando retornou para casa estava com ferimentos na região do ânus e bastante assustado. Jade foi levada na manhã desta quarta-feira (26) para uma clínica veterinária de Barbosa Ferraz, onde foi constatado que houve estupro.

A cadela, de acordo com o comerciante, foi medicada e levada para a casa da família. No entanto, na manhã desta quinta-feira (27), Diniz e sua mãe encontraram Jade sem vida. A família desconfia de uma pessoa que já cometeu o mesmo crime em São Pedro do Ivaí.

Um laudo deve ser emitido e os tutores farão o registro do fato na Delegacia de Jandaia do Sul, para que o crime seja investigado e o autor seja responsabilizado.

