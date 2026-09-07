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ANIMAIS SOLTOS

Cachorros soltos avançam contra mulher e filha em Faxinal

Moradora denunciou que cerca de oito cães perseguem pessoas e veículos no Centro da cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Cachorros soltos avançam contra mulher e filha em Faxinal
Autor Maãe e filha foram perseguidas por cerca de oito cachorros soltos - Foto: Agência Brasil/Ilustração

Uma mulher e a filha foram perseguidas por cerca de oito cachorros soltos na Rua Antonio Garcia da Costa, no Centro de Faxinal, na manhã de domingo (6). Segundo a moradora, os animais avançaram contra as duas.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou os cães soltos na via. A equipe, porém, não localizou responsáveis pelos animais.

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LEIA MAIS: Mulher corre ao ver PM após denúncia de agressão em Ivaiporã

Ainda conforme a denúncia, os cachorros costumam perseguir pessoas, motos, carros e praticantes de corrida.

A mulher foi orientada pela PM sobre os procedimentos cabíveis. A equipe informou que os animais soltos oferecem risco a quem passa pelo local.

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