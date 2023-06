Cachorros são resgatados acorrentados, sem água e comida em Jandaia

Os animais foram levados para as baias da Prefeitura

Dois cachorros foram resgatados em condições insalubres de uma residência localizada na Rua Uirapuru, na área central de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. Um Pit Bull macho e uma fêmea da raça Blue Heeler foram encontrados acorrentados, sem água e comida na tarde desta terça-feira (13). O dono foi preso.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) prestou apoio à equipe da Defesa Civil de Jandaia do Sul e ao Corpo de Bombeiros, após as autoridades receberem denúncias dos maus-tratos contra os cães.

Os animais foram encontrados acorrentados com uma corrente pequena. O objeto ainda estaria enrolado na pata traseira do Pit Bull. De acordo com o boletim de ocorrência, no local que os cachorros estavam presos, não havia água nem comida disponíveis.

A corrente, que aparentemente estava amarrada em uma árvore, precisou ser cortada pelos agentes. Os cães foram resgatados e encaminhados para as baias no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, onde os animais são abrigados.

No momento do resgate, o proprietário dos cachorros não estava na residência. Porém, ele chegou durante a ação e foi dada voz de prisão pelo crime de maus-tratos. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos necessários.



