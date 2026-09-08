Cachorro morde criança de 4 anos em Borrazópolis
Animal teria escapado por um portão aberto e atingido o tornozelo do menino, segundo registro da PM
Uma criança de 4 anos foi mordida por um cachorro na tarde de segunda-feira (7), na Rua Goiás, em Borrazópolis. Segundo a Polícia Militar, o animal escapou por um portão aberto enquanto o menino brincava na rua.
Conforme consta no boletim de ocorrência, a criança teve uma pequena lesão no tornozelo. A proprietária do cachorro informou aos policiais que se ofereceu para levar o menino ao hospital.
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Ainda segundo o relato, a mãe da criança teria cuspido no rosto da dona do animal e feito ameaças.
A proprietária informou que não pretendia registrar representação criminal pelas supostas ameaças naquele momento.
A PM elaborou um Termo Circunstanciado relacionado à omissão de cautela na guarda do animal e à lesão corporal culposa. Os envolvidos foram orientados sobre os procedimentos.
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