Cachorro é atingido com golpe de facão durante briga de casal

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

No Distrito de Porto Ubá, em Lidianópolis, na região centro-norte do Paraná, um cachorro acabou atingido por um golpe de facão durante uma briga de casal. O animal de grande porte foi atacado pelo companheiro da mulher que também fez ameaças de morte a ela. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) por volta das 13h40 deste sábado (10).

continua após publicidade .

A equipe de serviço realizava patrulhamento pelo distrito, quando foi abordado por uma mulher na Rua Rio Grande do Sul. Ela relatou que estava sendo ameaçada de morte por seu amásio e teria interesse de manifestar.

- LEIA MAIS: Homem morre em grave acidente entre 3 veículos na BR-369

continua após publicidade .

Ela disse que já havia ligado para a polícia e que foi atendida por outra equipe, mas que no atendimento o autor não estava no local, e que após a equipe sair o homem retornou e estava na sua residência

A solicitante também relatou que o autor dos fatos pegou um facão e desferiu contra seu cachorro e proferiu ameaças a ela dizendo que seria a próxima.

Os policiais foram até a residência e encontraram o cachorro com um grande corte em sua parte superior e outro ferimento na testa (ferimento anterior).

continua após publicidade .

Indagado o autor dos fatos pelo motivo das agressões e das ameaças, ele disse que no dia anterior houve uma discussão com a vítima e que teria se irritado com o animal, por isso desferiu um golpe com facão.

Diante do interesse de manifestação da vítima e constatação dos crimes foi dada voz de prisão ao autor. Ele foi encaminhado juntamente com a vítima e o facão a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para providências.

Também foi acionada a ONG de proteção aos animais de Lidianópolis para avaliar o animal para cuidados caso houvesse necessidade.

Siga o TNOnline no Google News