Caçadores atiram, fogem da polícia e deixam cães machucados para trás em Lidianópolis

Animais usavam rastreadores GPS; ação mobilizou equipes de três cidades após denúncia de moradores apavorados com o barulho na região

Quatro cães com sinais de maus-tratos foram resgatados pela Polícia Militar na tarde deste domingo (8), na zona rural de Lidianópolis, no norte do Paraná. O resgate aconteceu após uma denúncia sobre caça ilegal e disparos de arma de fogo na região, mas os suspeitos conseguiram fugir antes de serem abordados.

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A polícia foi acionada por moradores que estavam assustados com o barulho de tiros próximo a uma residência, nas imediações da rodovia PR-466. Para atender a ocorrência, foi montada uma operação conjunta com viaturas de Lidianópolis, Ivaiporã e São João do Ivaí.

Ao chegarem ao endereço, os policiais flagraram um homem vestido de preto correndo em direção a uma área de mata fechada. Ao mesmo tempo, uma caminhonete preta arrancou em alta velocidade. As viaturas tentaram perseguir o veículo até as proximidades da rodovia, mas o motorista conseguiu escapar.

Os agentes então retornaram ao ponto inicial para tentar cercar o suspeito que havia fugido a pé. Durante as buscas na vegetação, quatro cachorros se aproximaram das equipes. Os animais estavam bastante feridos, com diversas lesões pelo corpo, e usavam coleiras equipadas com GPS — um tipo de equipamento muito utilizado para rastrear cães soltos no mato durante caçadas.

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Testemunhas relataram à polícia que a prática é frequente na região e que um grupo de três homens costuma ir ao local repetidas vezes para caçar ilegalmente.

Apesar das buscas intensas na mata, o dono dos animais e os demais suspeitos não foram localizados. Diante da situação de abandono e dos ferimentos, os quatro cães foram resgatados e entregues ao órgão de proteção animal responsável, onde deverão receber os cuidados necessários.